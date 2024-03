Gli orari di metro e mezzi pubblici nel weekend di Pasqua

Durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta i mezzi pubblici di Atm saranno sempre in servizio ma con un orario leggermente ridotto.

Giovedì 28, venerdì 29 marzo e martedì 2 aprile le corse scolastiche saranno sospese sulle linee suburbane. Venerdì 29 marzo e martedì 2 aprile le linee urbane seguiranno l’orario del sabato a parte le numero 4, 9, 14, 16, 24, 27, 40, 43, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 94, 95 e 98, che seguiranno il normale orario del lunedì-venerdì.

Sabato 30 marzo le linee 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguiranno il normale orario del sabato. Le linee 172 e 174 non faranno servizio. Tutte le altre linee, invece, seguiranno gli orari di un giorno festivo.

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, tutte le linee di superficie seguiranno l’orario di un normale giorno festivo. Fanno eccezione alcune linee, che seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua: sono il tram 3, il tram 14, il tram 27, il bus 77, il filobus 90 e il filobus 91, mentre le linee suburbane 171, 172, 174 e 176 faranno servizio fino alle 13 circa. Lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, tutte le linee seguiranno i normali orari di un giorno festivo. Le linee 171, 172, 174 e 176 faranno servizio fino alle 13 circa.

Le metropolitane

Sabato 30 marzo tutte le linee seguiranno il normale orario del sabato. Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, le linee M4 e M5 seguiranno il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua, consultabile sul sito di Atm.

Lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, tutte le linee della metropolitana seguiranno i normali orari di un giorno festivo. La metro leggera Gobba-San Raffaele, invece, sarà chiusa il 31 marzo. Per raggiungere l’ospedale usate il bus 925 che ferma in via Olgettina, davanti all’ingresso. Il 1° aprile la metropolitana fa orario festivo: dalle 13 alle 20.

I bus notturni, Atm point e parcheggi di interscambio

I bus notturni fanno normale servizio nelle notti tra il 29 e 30, il 30 e 31 e tra il 31 marzo e il 1° aprile. Tutti gli Atm point, invece, sono chiusi domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, mentre i parcheggi fanno il normale orario di un giorno festivo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.