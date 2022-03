Un centro medico di Milano offre pap test e mammografie gratis

Pap test e mammografie gratis a chi prenota una visita ginecologica. Questa l'iniziativa del Centro Medico Visconti di Modrone di Milano, in occasione della festa della donna.

Per tutto il mese di marzo, chi prenoterà una visita ginecologica potrà effettuare gratuitamente il pap test, lo screening citologico che permette di individuare lesioni precancerose e cancerose della cervice uterina; mentre tutte le donne dai 40 anni in su che prenoteranno un’ecografia mammaria avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente alla mammografia, l’esame per la diagnosi precoce del tumore al seno. Per effettuare i due esami gratis è necessario prenotare sul sito del centro medico entro il 15 marzo.

“Porre l’accento sulla prevenzione: un concetto importante, ma a volte ancora poco sentito dalle donne italiane, che spesso tardano a sottoporsi ad esami e controlli, a causa dei mille impegni della quotidianità - sottolinea Paolo Migliavacca, amministratore delegato del

Centro Medico Visconti di Modrone –. Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro impegno in materia di prevenzione, soprattutto per quella femminile. La diagnosi precoce favorisce e facilita la cura e in molti casi aumenta le possibilità di guarigione”.

In Italia, Il cancro della cervice uterina rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne giovani, sotto i 50 anni di età, con circa 2.400 nuove diagnosi registrate ogni anno. Il tumore al seno invece colpisce una donna su otto, è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile in tutte le fasce di età. Negli ultimi anni, grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell’incidenza, vi è stato un calo della mortalità.