Il master del Poli è nella top 100 del Financial Times

Il Politecnico di Milano nella nuova classifica del Financial Times. A far finire l'ateneo nell'elenco è il master in business administration (Mba) della sua business school, che si è posizionato al 98° posto nel ranking del quotidiano inglese, nel quale era entrato per la prima volta nel 2010.

La classifica include soltanto tre business school legate a un'università tecnica, che sono, oltre alla Polimi Graduate School of Management (98 su 100), la inglese Imperial College (26 su 100) e la finlandese Aalto University (88 su100).

"La presenza del nostro Executive Mba tra i primi 100 del mondo è motivo di soddisfazione e ci ripaga dell'impegno con cui quotidianamente rispondiamo alla domanda di formazione che ci arriva dalla business community italiana e internazionale", ha commentato Vittorio Chiesa, presidente di Polimi Graduate School of Management.