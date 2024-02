Metro M4: quando apriranno tutte le fermate

Proseguono i lavori per la costruzione della M4 linea blu. Da lunedì 19 febbraio, la M4 resterà aperta tutte le sere fino a mezzanotte e mezza, a disposizione di tutti i cittadini e dei viaggiatori degli ultimi voli serali in arrivo e in partenza da Linate. A poco più di un anno dalla sua apertura, la blu ha già numeri importanti: più di 7 milioni di passeggeri, 40.000 al giorno e 18.000 solo a San Babila.

Entro il 2024 (ma si presume prima, una prima stima parla del mese di settembre) dovrebbero essere aperte tutte le fermate. A oggi la M4 corre da Linate a San Babila. La prossima stazione attiva sarà Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3, poi Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M2 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.