I pullman che porteranno giù i 'terroni' per Natale (e gratis)

Da Milano partiranno due pullman verso le regioni del Sud in vista del Natale. I passeggeri potranno viaggiare totalmente gratis perché si tratta di un'iniziativa di Un terrone a Milano, la pagina social ideata da Stefano Maiolica per raccontare le esperienze dei fuorisede meridionali arrivati ai piedi della Madonnina per studio o per lavoro.

"Quando nel 2019 ho pensato per la prima volta di noleggiare un pullman e realizzare un viaggio completamente gratuito per portare a casa i fuorisede a Natale non avrei mai immaginato di trovarmi, qualche anno dopo, a progettare una cosa così incredibile insieme a Galbani (sponsor del viaggio, ndr). Sentite qua che cosa stiamo combinando", racconta unterroneamilano. "Ci saranno due pullman - spiega - il "Galbanino" di due piani per la Sicilia (con tappe in Campania e Calabria) e il "Galbanetto" diretto in Puglia fino in Salento. Porteremo 130 fuorisede (studenti, stagisti, insegnanti, disoccupati) a casa completamente gratis".

Non solo il viaggio. È previsto un concerto ma anche un gesto di solidarietà per i più bisognosi. "Ci sarà un concerto prima della nostra partenza da Milano (può venire chiunque), un artista suonerà sul pullman, ci saranno regali, giochi ed experience per tutti i passeggeri. Porteremo un "pacco da su" pieno di regali da Milano fino a Catania per consegnarlo, insieme all'Associazione Gammazita, ai bambini più bisognosi", conclude il messaggio con cui Maiolica annuncia il piano,