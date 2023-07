Nuova M4: da Linate a San Babila in 14 minuti. "Grande impatto economico"

Mercoledì 5 luglio verrà aperto il nuovo tratto - da Dateo fino a San Babila - della metro M4. Da Linate al cuore di Milano, così, ci vorrà solo un quarto d'ora di viaggio. "Una rivoluzione nel trasporto pubblico anche per Segrate, con Novegro e San Felice che potranno raggiungere il centro di Milano in pochi minuti", si legge in un comunicato di Atm. L'apertura di questo nuovo servizio della linea blu ridisegna il trasporto pubblico nella zona est di Milano.

Non ci saranno solo conseguenze di viabilità. Una netta maggioranza delle imprese milanesi, il 73%, prevede un impatto economico vantaggioso a seguito dell'estensione della linea 4. Tale percentuale aumenta al 87% tra gli operatori situati nelle immediate vicinanze della M4, dove i cantieri hanno causato notevoli disagi, soprattutto nell'area Sant'Ambrogio-De Amicis.

Nuova M4: un impatto economico molto alto

Queste statistiche emergono da un sondaggio condotto da Confcommercio Milano, con 768 aziende partecipanti, l'80% delle quali situate nell'area milanese. I settori che vedranno i maggiori benefici da questo sviluppo includono l'ospitalità (82%), la ristorazione (81%) e il commercio non alimentare (79%). Il 57% delle imprese milanesi stima un incremento del fatturato fino al 10%.

Anche considerando le risposte delle attività al di fuori del capoluogo, la visione dell'impatto economico positivo della M4, che collega Linate al centro di Milano, rimane alta (56%). Inoltre, il 54% delle attività cittadine prevede che il diretto collegamento tra Linate e il centro di Milano porterà un aumento dell'attrattività turistica nella zona in cui l'impresa ha sede, con un incremento al 58% per quelle vicine alla M4.

Nonostante il viaggio tra Linate e piazza San Babila impieghi meno di un quarto d'ora, le imprese continuano a sottolineare l'importanza di potenziare il collegamento con Malpensa: l'89% di coloro che hanno risposto al sondaggio esprime un forte desiderio di un collegamento ad alta velocità.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, afferma che le imprese del settore terziario milanese si aspettano un impatto economico positivo dalla M4, che potrebbe contribuire a compensare le perdite e i disagi causati dai cantieri negli ultimi anni. Sangalli conclude sottolineando l'importanza del prossimo obiettivo: collegare Malpensa con un servizio ad alta velocità, per una Milano sempre più internazionale.

Le novità dei mezzi con la M4

Da San Felice a Linate

La linea 73 diventa la 973. Resta in servizio esclusivamente come collegamento tra San Felicino, San Felice e Linate.



La linea 901 che collega Peschiera Borromeo al capolinea di Linate M4 (e a quello della M3 a San Donato Milanese) fermerà anche a San Felice, andando a potenziare il servizio verso l'aeroporto. Nei giorni festivi, la linea 901 è sostituita dalla nuova linea 903.



La linea 27 resta in servizio e sarà potenziata per garantire il collegamento diretto tra il centro di Milano e le zone di viale Ungheria, via Mecenate, viale Corsica e corso 22 Marzo oggi servite dalla linea 73.

I bus a Novegro

La linea 38 non farà più servizio tra via Corelli e Novegro (si fermerà al centro sportivo Saini), ma la 973 (ex 73/) collegherà il quartiere con Linate. In servizio a Novegro continuerà a essere attiva anche la linea 923 che non varia percorso e modalità.

M4 ferma di notte

Nasce il bus notturno NM4. Sostituisce la metropolitana M4 tutte le notti, tra Linate e piazza del Duomo.