Ecco quante auto elettriche circolano a Milano

Sta crescendo la percentuale di auto elettriche che circolano per le strade di Milano e hinterland. Nella città metropolitana, secondo l’analisi di Facile.it e MiaCar.it su dati Aci relativi allo scorso gennaio, ci sono oltre 58mila mezzi elettrici o ibridi, praticamente 3,21% del parco auto circolante.

Una percentuale non altissima, anzi, ma che ha permesso a Milano di guadagnare il primo posto nella graduatoria regionale e anche il secondo in quella nazionale (al primo posto c'è Bologna con una percentuale del 3,40% ma con un parco auto nettamente inferiore circa 21mila veicoli). Complessivamente in Lombardia le automobili elettriche e ibride (sempre secondo dati di gennaio 2021) sono 155.299, il 2,49% del totale auto circolanti nella regione; seppur ancora relativamente contenuto, il numero delle vetture green nella regione è più che raddoppiato (+111%) negli ultimi due anni (erano 73.742 a fine 2018).

Guardando la suddivisione a livello territoriale dopo Milano ci sono le province di Varese (2,86%), Como (2,72%) e Monza e Brianza (2,64%). Valori sotto la media regionale per Lecco (2,33%), Bergamo (2,15%), Cremona (2,06%), Brescia (1,82%) e Pavia (1,73%). Chiudono la graduatoria la provincia di Sondrio (1,63%), quella di Lodi (1,60%) e, all’ultimo posto, quella di Mantova (1,49%).

Per il momento non si tratta di numeroni, anzi, ma le cifre sono destinate a crescere se si considera che, a livello nazionale, il 38% delle auto immatricolate nei primi 10 mesi del 2021 è elettrico o ibrido; la percentuale se applicata alle immatricolazioni totali rilevate in Lombardia nel medesimo periodo, porterebbe il numero di veicoli green presenti sulle strade della regione ad oltre 230mila.

A confermare la crescente attenzione degli italiani verso i veicoli green è anche l’indagine commissionata da Facile.it e MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, da cui è emerso che quasi 7 automobilisti su 10 comprerebbero un’auto elettrica o ibrida (67,7%).