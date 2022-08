È Ferragosto anche per i netturbini: quando verranno raccolti i rifiuti

È festa anche per i netturbini. Amsa ha comunicato che a Ferragosto sospenderà il servizio di raccolta rifiuti in città. Il 15 agosto, nel dettaglio, sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido per le utenze commerciali della ristorazione.

Non solo, le 5 ricilerie della città rimarranno chiuse per tutta la giornata. Di seguito il dettaglio per ogni comune servito da Amsa.