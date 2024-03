Perché c'era la scritta "Siete insetti" sui monitor delle stazioni di Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due parole: "Siete insetti". E un simbolo, con tre anelli concentrici. Piccolo "mistero" lunedì mattina nelle stazioni di Milano, dove improvvisamente i monitor sono stati "invasi" da messaggi che evidentemente nulla avevano a che fare con le informazioni sui convogli in partenza e in arrivo.

In Centrale e a Cadorna, infatti, sugli schermi sono comparse le scritte "Siete insetti", con lettere bianche su sfondo grigio. Nessun attacco hacker o altro, però. Il messaggio è semplicemente parte di una campagna di comunicazione lanciata da Netflix per sponsorizzare "Three body problem", la nuova serie fantascientifica uscita sulla piattaforma giovedì scorso che racconta di una lotta per salvare la terra.

Video da TikTok Riccardo Tomaselli