La scuola chiude perché mancano le suore: 80 bimbi rischiano di restare a casa

Addio asilo. Addio scuola per i bimbi. La scuola dell'infanzia Maria Bambina di Cesano Boscone, gestita dalla Congregazione Suore di Carità, a giugno prossimo chiuderà i battenti. L'annuncio alle famiglie dei bimbi che frequentano l'istituto è arrivato nelle scorse ore con una lettera firmata dalla superiora provinciale che ha spiegato come la Congregazione si sia trovata in difficoltà a gestire la struttura per mancanza di suore e come i tentativi di cedere l'opera a un altro ente non siano andati a buon fine.

La notizia, inevitabilmente, ha scosso anche il primo cittadino di Cesano, Simone Negri. "È una notizia tanto inaspettata quanto dolorosa. Ne sono venuto a conoscenza dagli increduli genitori che avevano partecipato all’assemblea indetta dalla direzione didattica. L’amministrazione tutta, in queste ore, è impegnata a capire le dinamiche di questa scelta e, soprattutto, a incontrare tutte le parti coinvolte: dai genitori, con cui abbiamo avuto un primo scambio, alle e agli insegnanti il cui posto di lavoro è a rischio", le parole del primo cittadino.

La paura - oltre che per i lavoratori - è per le bimbe e i bimbi, che potrebbero ritrovarsi senza scuola dal prossimo anno. "Come ho già riportato alle mamme e ai papà degli 80 bambini coinvolti. le attuali strutture comunali essendo sostanzialmente sature, hanno una capacità ricettiva risicata, per cui è difficile poter immaginare di accogliere tutti i bimbi - ha ammesso il sindaco -. Quel che è certo è che l’impegno sarà massimo per raggiungere una soluzione. Fino all’ultimo, il mio obiettivo sarà trovare nuove strade per dare continuità alla scuola, la più antica di Cesano, fondata da Monsignor Domenico Pogliani, di cui quest'anno ricorre il 100esimo della morte".

"Chiudere una scuola è sempre una sconfitta, qualunque siano i motivi - ha concluso Negri -. Per questo convocheremo al più presto un consiglio comunale straordinario, per portare all’attenzione di tutta la cittadinanza questa triste vicenda e scongiurare in ogni modo le conseguenze più gravi".