Tolto tutto l'amianto dal pavimento, così rinasce la scuola di via Crescenzago a Milano

Termineranno prima dell'inizio dell'anno scolastico gli interventi di bonifica dall'amianto nella scuola dell'infanzia di via Cescenzago a Milano. Lo ha assicurato l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo proprio all'interno del cantiere: "L’impresa ha già finito i lavori in una ampia area dell’edificio. Ci hanno assicurato che concluderanno la parte della bonifica entro settembre".

Potrà così riprendere rapidamente la ristrutturazione del complesso, iniziata nell’agosto del 2019 e sospesa a causa del ritrovamento di un pavimento vinilico con tracce di amianto nella colla sottostante il pavimento esistente.

Terminata la rimozione degli strati di colla dalla superficie calpestabile della scuola, riprenderanno i lavori precedentemente previsti: la realizzazione di murature in cartongesso e la posa di porte tagliafuoco, la sostituzione di tutti i materiali di rivestimento, pavimenti e controsoffitti, che non possiedono la certificazione antincendio, e la sostituzione degli impianti elettrici.

Oltre all'amianto, le opere necessarie a riavviare le attività didattiche saranno ultimate per settembre, mentre quelle di completamento, eseguibili a scuola aperta, necessiteranno di altri 40 giorni.

"Ci dispiace per i genitori dei bambini e delle bambine che frequentavano la scuola - conclude l’assessore - e che si aspettavano la fine dei lavori entro i due mesi dalla partenza, ma una volta trovato l’amianto non esiste altra scelta rispetto alla rimozione in sicurezza per il bene di tutti, dei più piccoli in primis".