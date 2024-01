Il Milan dice (davvero) addio a San Siro e Milano: passo decisivo per il nuovo stadio

Si spengono le luci al Meazza. Il Milan è sempre più vicino ad abbracciare San Donato come sua nuova casa. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati fatti passi in avanti per il progetto dello stadio dei rossoneri nel comune a sud del capoluogo. Nel giro di una decina di giorni, stando a quanto riporta Ansa, la giunta comunale darà il via libera alla proposta di variante urbanistica presentata lo scorso 27 settembre dalla SportLifeCity, società controllata dal club rossonero.

Da lì potrebbe partire l'iter effettivo con l'idea di iniziare i lavori per la costruzione dell'impianto tra non più di due anni. Nei documenti inviati dal club, e analizzati dal comune negli ultimi tre mesi, sarebbero emerse alcune criticità relative soprattutto alle infrastrutture, alla viabilità e alle compensazioni ambientali nell'area di San Francesco, che pare comunque non siano insormontabili. "Adesso approveremo questa delibera in giunta, poi ci sarà un passaggio in Consiglio comunale. Nel frattempo - ha spiegato all'agenzia l'assessore alle opere pubbliche di San Donato Massimiliano Mistretta - apriremo un percorso partecipativo con i cittadini per informare la comunità e cogliere le loro istanze sul progetto".

L'amministrazione da tempo ha avviato i contatti anche con i sindaci dei comuni confinanti con l'obiettivo di rendere lo stadio - confermata l'idea di un impianto da almeno 70mila posti - un'occasione di rilancio non solo per San Donato ma per tutto il territorio. I rilievi fatti dal Comune dovranno essere riscontrati dal Milan che dovrà fornire poi delle integrazioni al progetto. Un progetto che sembra portare sempre più i rossoneri lontano da Milano.