Tutte le strade chiuse domenica 13 marzo

Una manifestazione a sostegno della popolazione ucraina che sta facendo i conti con l'invasione dell'esercito russo, ma anche una corsa podistica. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di domenica 13 marzo. I dati sono stati pubblicati sul portale istituzionale del comune di Milano.

La corsa all'interno del Parco Sempione

Dalle 9:30

Dalla prima mattinata di domenica gran parte del Parco Sempione sarà interessato dal Trofeo Sempione, corsa podistica che si snoderà praticamente per tutti i sentieri di calcestre tra l'Arena Civica e il Castello Sforzesco.

La manifestazione per l'Ucraina

Dalle 15

I manifestanti si raduneranno in Piazza Duca d'Aosta intorno alle 15 e poi manifesteranno per le vie del centro cittadino. Il serpentone procederà lungo via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, piazza Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, via Catena, via Case Rotte, piazza Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Del Duomo dove la manifestazione terminerà.