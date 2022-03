Tutte le strade chiuse domenica 3 aprile per la Milano marathon

Il centro di Milano (e non solo) sarà letteralmente chiuso al traffico nella mattinata di domenica 3 aprile per il passaggio della Milano Marathon. Gran parte delle vie della città - come alcune fermate della metro e dei mezzi di superficie - resteranno chiuse dalle prime ore della mattinata fino a mezzogiorno. L'elenco è stato pubblicato sul portale istituzionale del comune di Milano.

Le strade chiuse dalla 8 alle 12

Corso Venezia; Piazzale Oberdan; Bastioni Di Porta Venezia; Viale Città Di Fiume; Piazza Della Repubblica; Viale M. Santo; Piazzale P. Clotilde; Bastioni Di Porta Nuova; Piazza Xxv Aprile; Viale F. Crispi; Bastioni Di P. Volta; Piazza Lega Lombarda; Viale Elvezia; Viale Byron; Viale Douhet; via Melzi D’eril; via Canova; Viale Milton; Viale Moliere; Viale Alemagna; Viale Gadio; Ingresso Parco Sempione; Parco Sempione (Piazza Del Cannone); via Legnano; Piazza Lega Lombarda; Piazzale Biancamano; via Della Moscova; via San Marco; Piazza San Marco; via Fatebenefratelli; via Dell’annunciata; via Dei Giardini; via Fatebenefratelli; Piazza Cavour; via Senato; via San Damiano: Corso Monforte; Piazza San Babila; Corso Matteotti; Piazza Meda; via San Paolo; Corso Vittorio Emanuele Ii; Piazza Del Duomo; via Mengoni; via Santa Margherita; Piazza Della Scala; via Verdi; via Dell’orso Contromano; via Cusani; Largo Cairoli; Foro Buonaparte; Piazzale Cadorna; via Paleocapa; Viale Alemagna; Viale Moliere; via Curie; via Venti Settembre

Le strade chiuse dalle 8:35 alle 12:30

Piazza Della Conciliazione; via a. Da Giussano; via G. D’arezzo; via Del Burchiello; via Giotto; via Buonarroti; Piazza Buonarroti; via Monte Rosa; Piazza Amendola; Viale Ezio; Piazza Giulio Cesare; Viale Belisario; Viale Cassiodoro; Piazza Vi Febbraio; Viale Boezio; Largo Domodossola; Ingresso Parco City Life via Anna Maria Ortese; Vialetti Interni Parco City Life

Le strade chiuse dalle 08:50 alle 13:20

Viale Eginardo; Viale Scarampo; Sottopasso; Viale De Gasperi; Piazzale Kennedy; via Quattrocchi Contromano; via s.elia; via Diomede; Viale Caprilli; Piazzale Dello Sport

Le strade chiuse dalle 09:05 alle 14:00

Via Achille; via Tesio; via Harar; via Novara; via Cascina Bellaria; via f.lli Gorlini; via Lampugnano

Le strade chiuse dalle 09:45 alle 16:00

Via Achille Papa; via Don Luigi Palazzolo; Ingresso Parco Portello; Ponte Pedonale; Piazza Gino Valle; Viale Scarampo; via Colleoni; Piazzale Damiano Chiesa; via Emanuele Filiberto; Corso Sempione via Mascagni; Viale Bianca Maria; Piazza Del Tricolore; Viale Majno; Piazzale Oberdan; Corso Venezia

Le strade chiuse dalle 09:20 alle 14:30

Via Omodeo; via Cechov; via Kant; via B. Croce; via Quattrocchi; Viale De Gasperi Contromano; via Grosio; via Gallarate; Piazzale Accursio