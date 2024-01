Tutte le strade chiuse al traffico a Milano sabato 20 gennaio

Quella di sabato 20 gennaio sarà una giornata povera di eventi che prevedono chiusure stradali a Milano. Motivo per cui per la polizia locale, su questo fronte, ci sarà meno lavoro.

Le strade chiuse sabato 20 a Milano

In particolare, secondo la pagina dedicata alla mobilità di Palazzo Marino, in programma c'è solo una manifestazione. Nel dettaglio alcune strade saranno chiuse dalle ore 15 alle 18. Il ritrovo dei partecipanti sarà nelle vicinanze della stazione metro Milano Affori. L'itinerario del 'corteo' sarà via Pellegrino Rossi, via Imbonati e piazzale Maciachini.

Sul profilo Twitter, oggi X, dedicato alla mobilità informano che dalle ore 16 alle 18 ci sarà un presidio di manifestanti in piazza Duca d'Aosta. Un sit-in che non dovrebbe però avere grosse ripercussioni sulla viabilità.

E ancora, Infomobilità informa che a causa di un cantiere edile dalle 8 alle 17, sarà chiusa via Donizetti nel tratto compreso tra corso di Porta Vittoria e via Pompeo Litta.