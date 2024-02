Tutte le strade di Milano chiuse domenica 25 febbraio

Un corteo animalista, un sit in e alcune sfilate. Dopo un sabato all'insegna delle proteste, sulle strade di Milano anche domenica ci saranno alcune manifestazioni e le strade chiuse. Tutte le informazioni sulle strade chiuse a Milano sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune: infomobilità.

Tutte le strade chiuse per le manifestazioni a Milano

Mercato dell'antiquariato

Per tutta la giornata ci sarà un mercato dell'antiquariato in Ticinese. Chiuse diverse vie dalle 5.30 alle 20: Ripa di Porta Ticinese, Alzaia Naviglio Grande, via Casale, via Corsico e via Paoli.

Sfilate di Moda

Dalle 9 alle 15 ci saranno alcune sfilate di moda e si chiude via Borgonuovo, tra via Monte di Pietà e via Fatebenefratelli. Dalle 9 alle 18 si chiude la ciclabile di via Tortona. Dalle 13 alle 18 si chiude via Moncucco.

Corteo animalista in centro dalle 14

Dalle 14 ci sarà un corteo animalista in centro a Milano. Il corteo attraverserà corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte e piazza della Scala.

Presidio manifestanti in Cairoli

Dalle 14.30 alle 18.30 ci sarà una manifestazione in largo Cairoli.