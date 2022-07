Superenalotto, vinti 714mila euro nel Milanese

714mila euro centrando un 5+1. È quanto ha vinto a Parabiago, hinterland nord ovest di Milano, un fortunato giocatore del Superenalotto.

La giocata risultata vincente - riferisce Agimeg - è stata fatta alla Tabaccheria Montoli di via Cesare Battisti 65. Il 5 luglio nessuno in Italia ha indovinato il '6', che raggiunge la cifra record di 233,9 milioni di euro. Le vincite con punti ‘5’, invece, sono state realizzate a Torino e Cesena.

Come di consueto, si tiene a ricordarlo: per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di favorire, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che purtroppo non arriverà mai. Un fenomeno che salta all'occhio passando fuori da qualsiasi tabaccheria, soprattutto nelle zone periferiche della città, dove proprio i milanesi meno abbienti cercano - invano - di 'svoltare', finendo invece per aggravare la propria situazione economica.