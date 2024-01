Anno positivo per la Scala: aumentano di un quinto spettatori e incassi

Un anno decisamente in positivo quello che la Scala si lascia alle spalle. Nel 2023 il teatro meneghino ha registrato più spettatori, incassi e abbonamenti con numeri quintuplicati (a esclusione degli abbonamenti) rispetto al 2022. Tutto in aumento, tranne il costo dei biglietti, come spiega Ansa.

Gli incassi in biglietteria hanno superato i 37 milioni di euro (quasi sette in più rispetto all’anno precedente). Gli spettatori del 2023 hanno raggiunto quota 450.624, inclusi quelli allo spettacolo per Villa Verdi: una crescita del 20% di cui un terzo sotto i 35 anni d’età.

Gli abbonamenti hanno superato le 10mila unità, in aumento del 15% rispetto al 2021. Per la precisione sono oltre 10mila gli abbonati a data fissa e 2.500 quelli con i biglietti open con la formula “Regala alla Scala”.

Interessante anche il paragone dei risultati con quelli del 2019, anno pre Covid e pre Dominique Meyer. L’incasso è aumentato in media del 14%. +7% di spettatori in sala. Più precisamente, il teatro gremito per i concerti, con un’occupazione del 94% dei posti, e poi 90% per l’opera e 89% per il balletto.