Milano si presenta su Tinder ai nuovi studenti fuorisede

Si ispira alle app di dating, come l'arcinota Tinder, la nuova campagna di comunicazione lanciata da YesMilano (il sito dedicato alla promozione della città), dedicato a studenti e studentesse fuori sede che arrivano per il nuovo anno accademico. La campagna partirà il 5 ottobre e punta a fare conoscere Milano attraverso i luoghi "di cui innamorarsi", con una strategia ideata da Wunderman Thompson, agenzia del gruppo Wpp, a fianco di YesMilano da due anni. Milano ospita 200mila studenti universitari. Il 64% del totale degli iscritti alle Università milanesi è costituito da giovani provenienti da altre località italiane, mentre il 10% sono gli studenti internazionali.

La campagna sarà presente in giro per la città con affissioni, ma anche online e perfino su Tinder, puntando a 'sedurre' i nuovi ospiti di Milano con un 'primo appuntamento' presso luoghi iconici come il Museo del Novecento o il Parco Sempione, ma anche centri sportivi come la piscina Cozzi. Sul sito di YesMilano, gli studenti potranno calcolare le proprie affinità con i vari quartieri attraverso un 'crush test' (test del colpo di fulmine), scoprendo quello che presenta maggiori 'compatibilità' con sé stessi e i propri interessi.

Ma veniamo agli slogan. Il Cimitero Monumentale, parlando direttamente ai giovani, dice: "Prometto che non ti ghosterò dopo il primo appuntamento". "Ne ho piantati tanti, ma con te è diverso", dice invece il parco Sempione. "Ho tante storie in contemporanea, ma non sarai geloso", è la frase con cui si 'presenta' il Museo del Novecento. E la piscina Cozzi? "Appena mi vedrai, ti verrà voglia di spogliarti".

"Il tono della nuova campagna è volutamente ironico e, se vogliamo, 'sopra le righe', ma l'obiettivo è assolutamente serio - commenta l'assessora alle politiche giovanili Martina Riva -: accogliere e mettere a loro agio gli studenti fuori sede e internazionali, in arrivo a Milano, per farli familiarizzare con i luoghi di quella che sarà per un periodo limitato di tempo o, speriamo, per sempre, la loro città, la loro casa. Entrare in contatto in maniera diretta con ragazze e ragazzi, facendo scoprire loro la bellezza della città in cui si formeranno e getteranno le basi del loro futuro, personale e professionale, è fondamentale per la crescita stessa di Milano. La nostra è una città aperta e inclusiva che, attraendo e stimolando la creatività, il talento e le capacità di tanti giovani riesce a creare un ambiente ricco di nuove opportunità: rendere Milano sempre più attrattiva è uno degli obiettivi principali del mio assessorato, e sono certa che questa campagna lascerà il segno".

“Abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare su insight molto forte: spesso, le persone che arrivano nella nostra città, finiscono per scegliere di restarci, per innamorarsene. Proprio per questo, il lessico amoroso ci è sembrato perfetto per raccontare la prima fase di corteggiamento e l’inizio della storia d’amore tra gli studenti e le bellezze di Milano, servendoci di un linguaggio romantico, ma allo stesso tempo irriverente e attuale, che i ragazzi possano riconoscere come loro”, aggiunge Lorenzo Crespi, capo dell'ufficio creativo di Wunderman Thompson.