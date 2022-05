Ecco 64 milioni di euro per rifare binari e scambi del tram

Il comune di Milano ha stanziato 64 milioni di euro per rifare parte della rete tranviaria di Milano. I fondi, secondo quanto reso noto da palazzo Marino attraverso una nota, verranno utilizzati principalmente per ammodernare gli impianti di armamento e trazione elettrica e l'installazione di scambi radiocontrollati. Per il momento ci sono solo i fondi, l'elenco dei lavori da svolgere verrà stilato "in un secondo momento in accordo con Atm", precisano da Piazza Scala.

Rete elettrica e scambi, ma non solo. Con parte dei fondi stanziati verranno sostituiti anche alcuni tratti di binari " per limitare le vibrazioni e mitigare il rumore generato dal passaggio dei tram e dal traffico veicolare", puntualizzano dal comune. In questi anni è in corso una progressiva sostituzione dei binari: molti sono stati posati diversi decenni fa, mentre altri necessitano di più attenzione perché situati in corrispondenza di attraversamenti o carreggiate ad elevato traffico veicolare di tipo pesante che provoca danneggiamenti alla pavimentazione stradale.



Al momento lavori di questa tipologia sono in corso nel piazzale di Porta Lodovica: finiranno il prossimo 11 settembre e, oltre alla riqualificazione dei binari, prevedono anche il cambio della pavimentazione dell’area, dagli attuali masselli all’asfalto.