Mezzo milione di persone ha visitato il Duomo tra luglio e agosto

Più di mezzo milione di persone hanno visitato il Duomo di Milano tra luglio e agosto. A luglio, secondo i dati forniti dalla Veneranda Fabbrica, sono stati registrati oltre 269mila visitatori (il 7% in meno rispetto allo stesso mese del 2019), mentre ad agosto - sono i dati che tuttavia si fermano ad oggi, 29 agosto - sono stati 255mila, con un picco di 11mila biglietti staccati il 13 di agosto.

Dalla Veneranda Fabbrica hanno fatto sapere che sono in netto miglioramento i numeri degli accessi al complesso monumentale della cattedrale (area che include la cattedrale, le terrazze, l'area archeologica, il museo del Duomo e la chiesa di San Gottardo in Corte). "Nei primi 7 mesi del 2022 - ha sottolineato il direttore della fabbrica del Duomo Fulvio Pravadelli - viaggiamo attorno a -15% rispetto allo stesso periodo del 2019. Abbiamo un'incidenza degli stranieri del 70% che è in linea, più o meno, con quello che avevamo prima della pandemia".

C'è il museo del Duomo tra i vari luoghi più visitati del complesso monumentale, l'area ha registrato una media di oltre 2mila accessi al giorno nei mesi di luglio e agosto, il doppio rispetto a giugno quando la media si attestava intorno ai mille accessi. Nel complesso la stagione turistica di Milano sta andando a gonfie vele: a luglio l'afflusso ha superato i livelli pandemici con oltre 700mila arrivi in città, praticamente il 7% in più rispetto al 2019 quando - secondo i dati della questura - i turisti erano stati quasi 653mila.