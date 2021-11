Valentina Ferragni ha avuto un tumore: "Andate dal dottore se qualcosa non va"

"Il giorno è arrivato e ci ho messo un po' a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle". Inizia così il racconto condiviso da Valentina Ferragni su Instagram a qualche giorno dalla biopsia effettuata per capire la natura del "brufolo" che da tempo aveva sulla fronte.

L’influencer, sorella di Chiara, ha spiegato così di avere un tumore della pelle, molto raro nelle persone di giovane età come lei che ha solo 28 anni e pertanto difficilmente diagnosticabile.

"I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato 'faccia' molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre. Questo fottuto carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno", ha proseguito Valentina.

"Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente - ha concluso la Ferragni -, l'ho preso in tempo".

Già una settimana fa, quattro giorni dopo l'intervento, l'influencer da 4 milioni di follower aveva svelato cosa le stava succedendo, sempre per invitare tutti alla prevenzione. "Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi. Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il mio problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone". aveva scritto.