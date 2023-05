Lo storico bar che chiude dopo 113 anni

Dpo 113 anni di onorato servizio ha chiuso a colpi di Campari il Vighigneu, osteria-posteria tabaccheria di Cantone, frazione di Nerviano, hinterland nord-ovest di Milano. E non è scontato dire che parte della storia è passata di qua. Storia vera, quella delle persone comuni, quella di contadini (prima) e operai (dopo) che hanno trasformato questo angolo di mondo.

Domenica 30 aprile l'Angelo e il Mauro (l'articolo davanti ai nomi non è un errore, è cortesia) hanno salutato i loro clienti-amici facendo quello che fanno da decenni: aprire Campari, Peroni - rigorosamente da 66 - e affettare un salame "di quei bon". Gesti tramandati di generazione in generazione, perché il Vighi è sempre stato un affare della famiglia Cucchi: aperto dal nonno dell'Angelo, è passato a suo padre e poi lo ha gestito lui con il "Maurino".

Il "Vighi" non è stato solo un locale. È stato una vera istituzione per Nerviano. Quando si spingeva la porta di ferro marroncina (tappezzata da mille adesivi) si entrava in un altro mondo. Un mondo fatto di cortesia provincial-milanese. Una cortesia che ha accompagnato intere generazioni. Perché l'Angelo era il "primo a conoscere le nostre fidanzate, lui a scoprire le prime marachelle, lui a vedere le prime sbornie, lui a consolare le nostre tristezze e a condividere le nostre gioie", ha raccontato un cliente, Francesco Antognazzi, in un post sui social.

"Il Vighigneu ha visto passare per decenni generazioni di persone, che l'hanno visto come un punto di riferimento - ha commentato Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano -. Ora, dopo qualche mese di necessaria pausa, riaprirà con una nuova gestione". Il locale riaprirà tra qualche mese, ma non sarà più lo stesso. Tutto scorre. Tutto cambia. Anche a Nerviano.