Mimose e ringraziamenti: così in via Messina si celebrano le vigili del fuoco

Un incontro per ringraziare le vigili del fuoco donna che quotidianamente lavorano in via Messina (e negli altri distaccamenti). È quanto ha organizzato il comando provinciale per la giornata di venerdì 8 marzo, giornata della festa della donna.

La prima donna assunta come operativa nel corpo nazionale fu Barbara Zampieri. Un ingresso sostanzialmente “recente”, dato che risale al 1991. “Negli ultimi decenni la presenza femminile nei Vigili del fuoco è più che centuplicata, le donne continuano a portare il loro fondamentale contributo in tutti i ruoli dell'organico del corpo e partecipano attivamente alla sicurezza e alla salvaguardia della popolazione su tutto il territorio nazionale”, si legge in una nota.