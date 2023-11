Monte Napoleone, +36% di visitatori in un anno ed è la seconda strada più cara al mondo

8,6 milioni di persone hanno visitato via Monte Napoleone e le vie adiacenti (Sant'Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all'Orto) nei primi 10 mesi del 2023. Rispetto al 2022, l'aumento è stato del 36%, e rispetto al 2019, prima del Covid, del 2%. I clienti italiani sono cresciuti però del 40,3% rispetto al 2022 e del 10% rispetto al 2019. Quelli stranieri sono a loro volta cresciuti, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti (+12%). E, sempre rispetto al 2022, tornano i russi (+50%) e i cinesi (+454%), entrambi però a numeri assoluti inferiori a quelli del 2019. I picchi, come è logico aspettarsi, avvengono durante la Fashion Week di settembre e la Design Week.

Seconda strada al mondo per affitti

Il valore di via Monte Napoleone è certificato dal report Main Streets Across the World, curato dalla società immobiliare statunitense Cushman & Wakefield, secondo cui la strada milanese è la prima in Europa e la seconda nel mondo (dopo Upper Fifth Avenue a New York) per lo shopping: l'affitto di un negozio costa 18mila euro al metro quadrato (annuo), con un aumento del 31% rispetto all'epoca pre-pandemica. Affittare all'Upper Fifth Avenue costa invece 20.384 euro al metro quadrato (annuo). Monte Napoleone batte nettamente, tra l'altro, Bond Street a Londra (14.905 euro/mq annuo, quarta) e l'Avenue de Champs-Elysées a Parigi (11.414 euro/mq annuo, quinta).

Giovedì 30 novembre, intanto, è prevista l'accensione delle luminarie natalizie, in concomitanza con il passaggio della Fanfara dei carabinieri che attraverserà via Monte Napoleone, partendo da piazza San Babila, eseguendo melodie natalizie tradizionali. L'illuminazione durerà fino al 7 gennaio 2024 ed è a cura di MonteNapoleone District, l’associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand attivi nel Quadrilatero della Moda.