Elezioni, Flixbus rimborsa il viaggio ai fuorisede

Rimborso del viaggio per chi torna nel Comune di residenza per votare. L'iniziativa è stata lanciata da Flixbus per venire incontro a tutte le persone fuorisede, lontane dalla propria residenza per motivi di studio, lavoro o personali, che rinunciano a votare per non sobbarcarsi le spese del trasferimento. A Milano il problema si sente in modo particolare perché in città abitano tantissimi fuorisede. In Italia si stima che in tutto vi siano quasi 5 milioni di persone in questa condizione.

L'iniziativa di Flixbus, denominata #iovogliovotare, prevede che chi torna nel proprio Comune di residenza dal 19 al 25 settembre dovrà inviare una email (dal 25 settembre al 15 ottobre) a iovogliovotare@flixbus.it con due fotografie della propria tessera elettorale (con la pagina che riporta le informazioni personali e quella col timbro apposto al seggio), una foto della propria carta d'identità o patente e il biglietto Flixbus di andata. Il rimborso avverrà con un voucher di pari valore e sarà spendibile in un'unica transazione dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall'11 gennaio al 31 marzo 2023.

Astensionismo record

"Vogliamo fare la nostra parte affinché le spese necessarie ad affrontare un viaggio non ostacolino l'esercizio di un diritto e dovere civico fondamentale quale, appunto, quello del voto", commenta Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. Un modo, spiega l'azienda, per combattere l'astensionismo: i sondaggisti di Swg prevedono che solo il 48% dei giovani tra i 18 e i 34 anni andrà a votare alle elezioni politiche del 25 settembre.