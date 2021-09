Nel week-end a Milano sarà meglio non uscire in auto

In programma una fitta agenda di iniziative. "Chiediamo a tutti di collaborare", ha chiesto il prefetto Renato Saccone

Iniziative connesse alla pre Cop26 e alla Youth4Climate, manifestazioni di ecologisti e giovani e cortei di protesta, anche dei no green pass. Questo il denso programma di sabato 2 e domenica 3 ottobre a Milano. Il prefetto Renato Saccone sottolineando come il weekend si preannunci "impegnativo" ha chiesto la collaborazione di tutti per "affrontarlo al meglio".

"Ce la facciamo - ha comunque assicurato Saccone a margine di un convegno sul cambiamento climatico organizzato dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri -. Milano è sempre stata aperta e pronta ad accogliere grandi eventi internazionali, anche se la concomitanza di tante iniziative rende impegnativa la gestione delle normali attività cittadine. Chiedo con fiducia collaborazione di tutti per prevenire ogni possibile inciampo e per ridurre i disagi nella mobilità".

La richiesta, pertanto, a organizzatori, partecipanti agli eventi previsti e semplici cittadini è quella di riporre fiducia nelle forze dell'ordine e di contribuire affinché tutto fili liscio. La raccomandazione per tutti, inoltre, è di lasciare l'auto a casa, spostandosi con i mezzi pubblici, a piedi o in bici.

"Hanno tutto il diritto di manifestare - ha aggiunto il prefetto - ma secondo le regole" e "nel rispetto della città". L'allusione è andata ai disagi che gli ultimi cortei non autorizzati dei no green pass hanno causato al traffico e agli scontri avvenuti con le forze dell'ordine.

In vista delle manifestazioni in programma, tra cui anche il corteo di venerdì di Fridays for Future, a cui prenderà parte l'eco attivista Greta Thunberg e quello di sabato di associazioni e piattaforme ambientaliste, "sono stati già predisposti accurati servizi di ordine e sicurezza pubblica a garanzia della buona tenuta degli eventi del diritto di manifestazione e della tutela complessiva della città", ha sottolineato Saccone.