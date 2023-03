L'imprenditore russo evaso dai domiciliari

Ha rotto il braccialetto elettronico ed è scappato. Artem Uss, figlio di un governatore di una regione siberiana, è evaso dai domiciliari. La Corte d'appello di Milano aveva concesso l'estradizione negli Stati Uniti.

Secondo quanto è trapelato, l'uomo, in attesa di impugnare il provvedimento dei giudici, è scomparso dalla abitazione nel Milanese dove era agli arresti domiciliari nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo. I carabinieri lo stanno cercando.

Per l'imprenditore era stata approvata l'estradizione sulla base delle accuse contestate di contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia con elusione delle sanzioni e di frode bancaria. Ma aveva anche stabilito anche che non sussistono le condizioni per l'estradizione per le accuse di contrabbando di tecnologie militari dagli Usa verso la Russia né quella di riciclaggio.