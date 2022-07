Uomo accoltellato per strada e con l'orecchio 'staccato'

Due persone ferite, di cui una alla testa, trovata con l'orecchio parzialmente staccato. Questo l'esito di un'aggressione avvenuta intorno a 00:15 in via Sammartini, zona Stazione Centrale.

Una volante della polizia di Stato è intervenuta in via Tofane, non lontano da via Sammartini (dove sarebbero avvenuti i fatti), dopo che è stata segnalata un'aggressione nei confronti di un algerino. L'uomo, un 34enne, è stato trovato con ferite da arma da taglio al capo. Presente sul posto anche un 26enne somalo, il quale ha riferito agli agenti di essere intervenuto per difendere il 34enne vedendolo in difficoltà, ma di non sapere cosa fosse successo prima.

Un terzo uomo, anche lui somalo e di 26 anni, ha invece sostenuto di essere lui la vittima, avendo subito un'aggressione da parte del 34enne algerino e di un complice che si sarebbe dato alla fuga subito dopo. Nell'attesa di fare chiarezza su quanto effettivamente accaduto, la polizia ha indentificato tutte e tre le persone e la scientifica ha effettuato alcuni rilievi. Il secondo 26enne somalo è stato medicato dal personale del 118 per alcune ferite da arma da taglio all'avambraccio. L'algerino, invece, con un orecchio tagliato, è finito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.