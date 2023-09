Uomo di 30 anni accoltellato al volto e alla schiena a Milano: grave

Da viale Aretusa, sanguinante, si è spostato verso l’angolo, in via Matteo Civitali, Milano. Più o meno all’altezza del civico 19, i soccorritori del 118 lo hanno caricato sull’ambulanza. Un uomo di 30 anni è in gravi condizioni dopo essere stato ferito con un’arma da taglio - probabilmente un coltello - nel tardo pomeriggio di martedì, verso le 18.30.

Le prime informazioni sull’aggressione arrivano precisamente dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che nelle strade della San Siro dei casermoni Aler sono arrivati con due equipaggi su ambulanza e automatica. Il ferito, uno straniero, è stato accoltellato a volto e schiena. Anche se era cosciente le sue condizioni sono state giudicate gravi del medico intervenuto. Il 30enne è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale San Carlo.

Diverse volanti della polizia sono arrivate durante i soccorsi. I poliziotti stanno cercando ora di ricostruire l’accaduto. Non è chiaro se il responsabile o i responsabili sono stati fermati.