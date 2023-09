Picchia un papà davanti ai figli: "O sparisci o ti ammazzo"

Uno spettacolo poco edificante quello a cui hanno assistito alcuni bambini nella mattina di martedì. Un uomo ha aggredito un papà davanti alla figlia nel tragitto verso scuola in piazzale Bologna, all’angolo con via Sulmona. A denunciare l’accaduto la vittima, che ha raccontato la vicenda ad Adnkronos.

Secondo quanto afferma Alessandro, commercialista milanese, stava portando la figlia di due anni al nido in auto, quando, in prossimità delle strisce pedonali, ha frenato bruscamente per far passare i pedoni. A quel punto un uomo sulla cinquantina, accompagnato dai due figli, si è avvicinato all’auto urlando. “Insinuava che con lo specchietto avessi urtato sua figlia -spiega la vittima-. Ho aperto lo sportello per fargli vedere che in auto c’era una bambina”. Alessandro avrebbe chiesto scusa, gesto insufficiente per chi aveva di fronte: “Mi ha afferrato per i polsi, ferendomi con le unghie, e mi ha colpito con un pugno forte sull'occhio".

Il 36enne ha raccontato, poi, che il suo aggressore si sarebbe allontanato gridando: “O sparisci o ti ammazzo”. Dopo aver lasciato la bambina, visibilmente provata, al nido, l’uomo ha raggiunto il pronto soccorso oftalmico del Fatebenefratelli per poi andare a sporgere denuncia contro ignoti.