"Prima del mercato tagliano gli alberi della strada"

L'accusa è gravissima: alberi danneggiati volontariamente, in coincidenza con il mercato scoperto bisettimanale. Gli abitanti di via De Predis, zona Mac Mahon, sono sul piede di guerra e decisi a portare avanti una battaglia. Finora non è stato sufficiente chiamare i vigili urbani quando qualcuno è stato sorpreso sul fatto. Le pattuglie sono intervenute, hanno constatato il danno ma, almeno secondo la risposta data ai cittadini, se non colgono qualcuno sul fatto, non possono agire.

La convivenza tra alberi e mercato scoperto è antica. Ci si ricorderà di via Benedetto Marcello, con le battaglie dei residenti per spostare le bancarelle altrove. Il Comune di Milano, in quel caso, ha risposto (dopo anni) riqualificando il parterre e piantando nuovi alberi, ma non tutti sono soddisfatti. La domanda generale, se un mercato sia compatibile con la presenza di alberi, rimane senza risposta.

Ma, se in via Benedetto Marcello il problema stava nei furgoni che, col tempo, rovinano le radici, in via De Predis, secondo quanto racconta una residente (che chiede l'anonimato) a MilanoToday, si tratta di veri e propri atti vandalici. Persone che 'segano' rami, col favore delle tenebre: "Ne abbiamo visto uno alle cinque e mezza di mattina, ma lui ha visto noi ed è scappato via". La custode di uno dei palazzi che si affacciano sulla strada conferma che il problema non è di ieri, ma si protrae da tempo.

"Mi sembra una ipocrisia essere tutti ambientalisti e poi non fare nulla quando uno sta segando gli alberi di fronte a tutti", l'amaro commento della lettrice: "E' vandalismo puro. Bisognerebbe forse che i vigili urbani siano costretti a dare multe salate. Basta vedere come sono rigogliosi gli alberi delle strade accanto, dove non c'è il mercato. Le città senz'alberi sono una tristezza".