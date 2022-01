Incidente sul lavoro, morto un operaio di Milano

Un operaio di una ditta di Milano, Alcimar da Silva Arau, è morto in un incidente sul lavoro presso l'istituto Maria Consolatrice di Torino, in via Caprera, nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio.

Secondo quanto ricostruito da TorinoToday il 43enne stava effettuando una manutenzione del tetto a bordo di una pedana mobile ed è rimasto schiacciato tra il cestello e un balcone. Inutile ogni tentativo di soccorso: l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso ma è morto poco dopo a causa dei gravi traumi.

Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza e gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino, a cui competono le indagini sull'accaduto. La dinamica è ancora tutta in via di accertamento. Le indagini sono coordinate dal pm Alessandro Aghemo della procura cittadina. Secondo i primi riscontri, sarebbe stato lo stesso operaio, assunto da tre mesi in prova nell'azienda, a guidare il macchinario.