Anwar, il 15enne morto dopo un tuffo in un fiume

Anwar Fenane, 15enne di Paullo (Milano), è morto dopo un tuffo nel fiume Adda, nel Lodigiano, a Merlino, nei pressi della diga Vacchelli. Il ragazzo è deceduto in ospedale dopo avere picchiato la testa contro uno scoglio ed essere rimasto in acqua per diversi minuti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato e, come prevedibile, ha sconvolto l'intera cittadina del Milanese dove Anwar viveva con la sua famiglia di origine marocchina.

Il tuffo in acqua e la morte

Tutto è iniziato verso le 7.30 di sabato. Il giovane, che si trovava con un amico in riva al fiume in una zona molto 'gettonata' nei mesi estivi, aveva trascorso il pomeriggio sulla spiaggia e poi aveva voluto fare un bagno in acqua, tuffandosi. Ma aveva picchiato la testa contro uno scoglio e per vari minuti non era più riemerso. Alcune persone presenti in spiaggia, che avevano visto tutto, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo, poi preso in cura dai sanitari del 118. Il giovane aveva profonde ferite alla testa ed è stato trasportato con l'elicottero a Bergamo, dov'è stato ricoverato. La corsa in ospedale, al Papa Giovanni, si è rivelata inutile e il 15enne non ce l'ha fatta.

Il cordoglio della scuola del 15enne

Cordoglio social anche da parte della scuola frequentata dal ragazzo, l'Istituto comprensivo Curiel di Paullo Tribiano, dove stava per fare gli esami di scuola media. L'istituto - scrivono - "piange la prematura scomparsa del suo alunno Anwar Fenane e si stringe alla famiglia in questo momento di immenso dolore. I ragazzi dell’intero istituto e il personale tutto, addolorati, abbracciano immensamente la famiglia". Il dirigente Andrea Mesoraca, gli alunni, i docenti, gli educatori e il personale tutto hanno rivolto un saluto al 15enne lunedì mattina, prima dell’inizio della prova d’esame.