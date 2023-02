L'uomo arrestato con la "droga afrodisiaca" dopo l'appuntamento a luci rosse

L'appuntamento dopo la conoscenza via chat, la notte di sesso e droga e le manette. Un uomo di 27 anni, un cittadino dell'Ecuador con precedenti, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di 2,01 grammi di "Mdpv", una droga sintetica apparsa nel mercato italiano nei primi anni 2000 considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, ma con effetti devastanti come la cocaina.

A fermare il 27enne sono stati gli agenti delle volanti, che poco dopo le 7 sono intervenuti in via Rogoredo a casa di un 38enne italiano, proprio su sua richiesta. L'uomo ha raccontato di aver conosciuto il giovane su un sito di incontri e di averlo incontrato ore prima alla fermata metro di Rovereto. I due sarebbero poi passati da un amico del ragazzo a comprare della droga e sarebbero andati nell'appartamento del 38enne, dove avrebbero avuto dei rapporti sessuali e consumato droga.

Improvvisamente, però, si sarebbe accorto che il "compagno" stava clonando il suo cellulare con una app e a quel punto aveva allertato le forze dell'ordine. Appena entrati nell'appartamento, gli agenti hanno trovato tracce della sostanza e hanno accompagnato il 27enne in questura per essere identificato. Perquisito, è stato trovato in possesso della "Mdpv", che - proprio per la sua potenza - viene venduto in dosi di 0,01 grammi. Il 27enne, che ha precedenti specifici, è quindi stato arrestato.