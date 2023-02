Il banchetto con la droga in vendita nel parco giochi per i bimbi

Un vero e proprio punto vendita, con tanto di dosi già pronte e bilancini di precisione. Il tutto a due passi dai bimbi e dalle loro madri. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato Mecenate hanno arrestato mercoledì due uomini - un 31enne e un 25enne, entrambi cittadini marocchini - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a vendere droga in un parco giochi per bambini.

Già da qualche giorno gli agenti tenevano d'occhio un angolo del parco pubblico di via Vittorini, dove più volte erano stati segnalati i due pusher in azione. Durante l'ultimo appostamento i poliziotti hanno visto da un lato i piccoli impegnati a giocare e dall'altro il 31enne e il 25enne davanti a una sorta di banchetto di fortuna messo in piedi per accogliere i clienti.

A quel punto è scattato il blitz che ha fatto finire in manette i due, a cui gli agenti hanno sequestrato 60 grammi di hashish, 10 di cocaina, soldi in contanti e sei cellulari, utilizzati per prendere gli appuntamenti con gli acquirenti, oltre che una mazza da baseball. L'intervento degli investigatori è stato salutato da un applauso delle famiglie presenti e dei negozianti della zona, stanchi del continuo via vai di donne e uomini alla ricerca di una dose.