I due autisti di un bus per disabili aggrediti a Inzago (Milano)

Stavano guidando i bus con cui alcune persone disabili si spostano in città, quando un uomo ha iniziato prima a inveire contro di loro, per poi passare alle botte. È quanto accaduto a due autisti lunedì 11 ottobre a Inzago, dove sono intervenuti 118, polizia locale e carabinieri di Cassano d'Adda.

L'aggressore, un 28enne italiano, si trovava in via di Vittorio e, per questioni di traffico, ha cominciato a litigare con i due conducenti. Poi, al culmine del diverbio, è passato alle vie di fatto, aggredendoli fisicamente.

Per fortuna nessuno dei due autisti di bus dedicati al trasporto di disabili - due italiani di 38 e 57 anni - ha riportato gravi conseguenze: entrambi sono stati soccorsi, in codice verde, all'ospedale di Melzo, dove gli è stata assegnata una prognosi di cinque giorni.

Il 28enne, invece, dopo essere stato fermato dai militari, ha ricevuto una denuncia per lesioni e interruzione di pubblico servizio.