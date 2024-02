L'auto "impacchettata" e piena di insulti: vendetta della fidanzata o scherzo degli amici?

Portiere bloccate dal cellophane. E tre messaggi sull'auto, per nulla d'amore. San Valentino decisamente amaro per un uomo di Pero, che la mattina del giorno degli innamorati ha ritrovato la sua macchina completamente "impacchettata" con delle "dediche" che sembrano scritte da una ex fidanzata ferita.

Sul veicolo, che era parcheggiato in via Piave, sono infatti stati lasciati dei biglietti con le scritte: "Mi fai schifo, bastardo", "buon San Valentino str**" e "perché mi hai tradito mer**". L'episodio è chiaramente già diventato virale sui social, oltre che in città.

Di telefono in telefono girano un video della macchina tutta ricoperta di pellicola oltre che una seconda clip in cui si vede l'intervento della polizia locale che dialoga con quello che sembra essere il proprietario della vettura. L'uomo, visibilmente sorpreso e nervoso, spiega agli agenti che è molto probabile si tratti di uno scherzo di qualche amico perché "una donna non può fare questo". Il mistero resta.