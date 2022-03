La baracca abusiva in mezzo a una piazza di Milano: la denuncia

Una baracca vera e propria, costruita in una piazza di Milano, e contro la quale nessuno ha finora mosso un dito. La denuncia arriva da un cittadino del quartiere Feltre, attraverso Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3. La baracca realizzata con materiali raccolti qua e là 'resiste' in mezzo a un prato verde, nonostante già da qualche giorno i cittadini abbiano avvertito le autorità della situazione.

"Segnalo - scrive il cittadino - che ignoti stanno abusivamente costruendo una vera e propria baraccopoli mediante l'utilizzo di bancali in legno sul prato delle aiuole presenti. Ricordo che sullo stesso prato a pochi metri è perennemente piazzata una tenda e nei pressi della chiesa sarebbe presente una struttura ugualmente". La chiesa in questione è quella di Sant'Ignazio di Loyola, davanti al civico 26 di via Carlo Alberto Pisani Dossi.

La baracca in fase di costruzione

"Mi comunicano i residenti - scrive Cagnolati in una lettera inviata al sindaco di Milano, Beppe Sala, all'Amsa, alla polizia locale e vari assessorati - che sono state effettuate chiamate per segnalare l'abuso ai vigili urbani ma nessuno sarebbe uscito e la 'costruzione', come potete vedere dalle foto, è ancora lì".

"La situazione - prosegue - è intollerabile (considerando la presenza di posti disponibili circa 200-300 a notte all’interno delle strutture del Comune di Milano, case famiglie, centri accoglienza, dimore protette, oratori e chiese), per il fatto che queste persone stiano costruendo dimore di fortuna, baracche e giacigli improvvisati non per necessità ma per scelta. Chiedo quindi che vengano presi urgentemente provvedimenti coinvolgendo Amsa (per la pulizia), i servizi sociali e l’assessorato alla Sicurezza (per l’accompagnamento di queste persone tramite un percorso all’interno delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione ed un controllo più puntuale dell’area in questione)".