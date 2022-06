La morte del bimbo di 8 mesi in una vasca da bagno a Milano

Una disgrazia, una tragedia accidentale, al massimo una disattenzione ma non un omicidio. Sembra da collocare in questo contesto la morte del bimbo di 8 mesi morto annegato durante il bagnetto in una vasca col fratellino di 3, a Milano. Il piccolo Marouane, di origine marocchina così come tutta la famiglia, ha perso la vita dopo l'arrivo con l'elisoccorso nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Tutto è iniziato dopo le quattro di pomeriggio nell'abitazione della famiglia in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio. Da quanto si è appreso, il bambino avrebbe ingerito dell'acqua durante il bagnetto. La mamma, in casa al momento della tragedia insieme a due dei 4 figli, ha dato immediatamente l'allarme e il piccolo è stato trasportato in eliambulanza. Ma, purtroppo, è morto in ospedale.

Nell'appartamento di via Baroni è intervenuta la polizia scientifica insieme agli agenti della squadra mobile e al pm di turno, Francesco Cajani. Secondo la primissima ricostruzione il dramma si è consumato in una manciata di secondi, forse un minuto. Ma tanto è bastato perché l'acqua riempisse i polmoni di Marouane, tanto da fagli perdere coscienza e ucciderlo.

La mamma dopo aver adagiato il bambino e il fratellino nella vasca da bagno avrebbe tolto il tappo e aperto l'acqua per farla scorrere un po'. Nel frattempo, con consapevolezza che il tappo non ci fosse, si è allontanata per prendere i giochini per l'acqua per i suoi figli. Appena è tornata ha trovato il più piccino dei due immerso in acqua ed ha iniziato a chiedere aiuto disperatamente. Il sospetto è il corpo del fratellino più grande abbia inconsapevolmente fatto da tappo impedendo all'acqua di scorrere via.