20 proiettili esplosi sul marciapiede in viale Monza a Milano: si indaga

20 proiettili già esplosi trovati sul marciapiede. Succede in viale Monza, tra Pasteur e piazzale Loreto, nella mattinata di giovedì 28 ottobre, poco prima del 9. Ad intervenire sul posto i carabinieri.

In un'area dove di solito, durante la notte, vengono collocati i rifiuti del condominio, in attesa di essere ritirati all'alba, sono stati trovati 20 bossoli. Tuttavia, i residenti della zona, sentiti dai carabinieri, hanno riferito di non aver sentito alcuno sparo o rumore sospetto.

I militari hanno effettuato alcuni rilievi nell'area per fare luce sull'insolito ritrovamento, individuare l'origine dei proiettili e capire dove, da chi - e perché - siano stati esplosi.