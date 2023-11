È stato trovato il cadavere di una ragazza alle porte di Milano

Il cadavere di una donna di 34 anni è stato trovato nel canale Villoresi a Garbagnate Milanese (hinterland nord) nel pomeriggio di martedì 28 novembre. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono al lavoro con i sommozzatori per recuperare la salma.

A trovare il cadavere intorno alle 15 è stato un passante che sta camminando sull'alzaia. È subito scattata la chiamata al 115 e sul posto sono intervenuti sia i soccorritori. Il corpo privo di vita è stato trovato all'altezza di via Fametta, alle spalle della stazione ferroviaria di Garbagnate.

La donna, di origini orientali, aveva addosso addosso gli abiti e non presentava uno stato di avanzata decomposizione. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Rho.