Prende a calci un furgone della polizia locale in Duomo senza motivo

In piena notte è stato sorpreso mentre prendeva a calci un furgone della polizia locale, parcheggiato in piazza del Duomo a Milano. Un uomo di 34 anni, risultato con alcuni precedenti, è stato arrestato per questo motivo dalla polizia di Stato, nella notte di mercoledì 27 marzo.

È successo intorno alle 3. Un addetto alla sicurezza di un locale notturno che si affaccia sulla piazza ha visto la scena e ha chiamato la polizia: l'uomo, originario del Bangladesh, stava prendendo a calci il furgone della polizia locale. Gli agenti di polizia si sono portati in piazza del Duomo e lo hanno sorpreso sul fatto, ancora fuori di sé. Apparentemente ha compiuto il gesto senza motivo. È stato arrestato per danneggiamento aggravato e andrà in direttissima.