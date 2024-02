Cane tenta di mordere una bambina ma il papà lo uccide a badilate

Un cane morto, una bambina salva e un uomo che rischia una denuncia. Per difendere la figlia piccola da un pastore tedesco ha colpito con una badilata in testa un cane, chiamato Jack. L'animale, con il cranio fracassato, non è sopravvissuto al colpo subìto ed è morto poche ore più tardi in una clinica veterinaria.

Lo scrive La Provincia di Cremona, nel riportare quanto accaduto la settimana scorsa a Soresina. Sulla vicenda stanno già indagando i carabinieri. Il cane in questione era già noto in passato per il suo carattere difficile: a novembre aveva sbranato un cucciolo di razza maltese e aggredito e ferito i proprietari di quest'ultimo. Per questo era stato affidato ai veterinari e poi riconsegnato ai padroni, ma con riserva e precise prescrizioni.

Solo pochi giorni fa sarebbe nuovamente scappato dal cortile di casa fino a raggiungere il quartiere residenziale di via D'Annunzio, nella cittadina in provincia di Cremona. Una volta in strada, si sarebbe pericolosamente avvicinato a una coppia di genitori, in quel momento in giardino con la loro figlia piccola. Secondo quanto emerso finora (ma la dinamica è ancora da accertare nel dettaglio), alla vista del cane il papà avrebbe reagito d'istinto per difendere la bambina: sarebbe riuscito a tenere lontano il pastore tedesco solo colpendolo con un badile.

Una botta alla testa che lo avrebbe fatto stramazzare a terra: il cane è stato poi soccorso dai veterinari e trasferito in clinica, ma è sopravvissuto solo poche ore. Il papà che ha difeso la sua bambina ora rischia una denuncia da parte dei proprietari dell'animale.