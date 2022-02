Anziano muore a Milano: 19enne occupa casa sua

Ha atteso un paio di settimane, poi ha preso possesso di quella casa. Non sua. Una ragazza di 19 anni, una giovane di etnia rom, è stata denunciata lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di occupazione abusiva dopo essere stata scoperta all'interno di una casa Aler di via dei Cinquecento, al Corvetto, che evidentemente non le spettava.

Gli agenti della questura, stando a quanto appreso, sono intervenuti verso le 18 - su richiesta dell'azienda di edilizia popolare - per sgomberare la ragazza, che in quel momento era sola nell'appartamento. I poliziotti hanno poi scoperto che la 19enne - che ha rifiutato le proposte abitative offerte dai servizi sociali del comune - aveva occupato la casa di un 83enne, italiano, che era morto esattamente 15 giorni prima. Le volanti hanno anche contattato gli eredi dell'uomo, soprattutto per verificare se dall'abitazione sia sparito qualcosa.

Martedì mattina un altro sgombero è avvenuto in via Gola, in zona Navigli. I poliziotti hanno liberato la casa di un 53enne, cittadino tunisino, che nelle ore precedenti era stato arrestato perché deve scontare un anno di carcere per una condanna per droga. Fuori dal condominio non sono mancati momenti di tensione tra i poliziotti e esponenti del centro sociale "Cuore in Gola", che hanno cercato di impedire l'intervento delle forze dell'ordine.