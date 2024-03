Chiara Ferragni fuori dal Cda di Tod's (insieme a Montezemolo)

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel Cda di Tod's. Fuori anche Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete. Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, controllata da Diego Della Valle e che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società chiamata in assemblea il prossimo 15 aprile. Tra i nove candidati non compare il nome dell'influencer che era entrata nel Cda nel 2021.

Quanto guadagnava Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ricevuto da Tod’s compensi per 96.900 euro in questi tre anni: 37.400 euro nel 2023, 36.700 nel 2022, 25.500 nel 2021. Dopo il caso Balocco il patron di Tod's, Diego Della Valle, aveva spezzato una lancia a favore dell'influencer prendendo tempo su ogni eventuale decisione. "Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura - aveva detto Della Valle -. Quando avremo delle risposte vedremo cosa fare".

Secondo quanto emerso, Chiara Ferragni non ha brillato nel ruolo di consigliera. Record di assenze per l'influencer di base a Milano. Nei primi due anni Ferragni avrebbe partecipato a sole tre riunioni su 17, con un tasso di assenza di oltre l'82%.