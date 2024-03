“Mamma e nonna dormono”, ma gli agenti entrano comunque in casa: per lui finisce male

Ha cercato di usare mamma e nonna come “scudo”. Ma non è servito. Un ragazzo di 25 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati trovati hashish, marijuana e cocaina.

Verso le 21 gli agenti del commissariato Greco Turro sono andati a casa sua, in viale Fulvio Testi, per notificargli un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il 25enne - già ai domiciliari proprio per droga - ha aspettato i poliziotti sul pianerottolo e ha chiesto loro di non entrare perché “mamma e nonna stanno dormendo”.

Il forte odore di droga ha però convinto gli agenti a effettuare un controllo nell’appartamento, dove sono stati sequestrati 2 grammi di cocaina, 60 di marijuana e 80 di hashish. Per lui sono così scattate le manette, di nuovo.