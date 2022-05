Grosso petardo fa saltare per aria le vetrate di un deposito

Prima un forte boato e il rumore dei vetri che saltano per aria, poi le sirene di vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. È successo in via Lucini a Milano (zona villaggio dei giornalisti) nella serata di domenica 15 maggio dove alcuni vandali hanno fatto saltare per aria le vetrate di un deposito di materiale edile.

Tutto è accaduto intorno alle 23:15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono stati alcuni residenti ad allertare il 112 e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che le ambulanze, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Milano, chiamati a ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto riferito da via Moscova l'esplosione potrebbe essere stata innescata da un grosso petardo lanciato presumibilmente da alcuni tifosi milanisti per il momento rimasti anonimi. Sul caso sono in corso accertamenti.