Fabrizio Corona: 7 mesi di reclusione trasformati in multa

Si era ferito alle braccia, urlando e scontrandosi con la polizia, per poi spaccare il vetro di un’ambulanza giunta sul posto per trasportarlo in ospedale. Fabrizio Corona era stato condannato ad altri 7 mesi di reclusione, ma quella pena, ora, è stata convertita in una multa. 60mila euro per l’ex re dei paparazzi, che dovranno essere pagati nell’arco di un anno. La proposta è arrivata dal legale di Corona, Ivano Chiesa.

I fatti risalgono all’11 marzo 2021. Il tribunale di sorveglianza di Milano aveva deciso, quel giorno, che Corona sarebbe dovuto rientrare in carcere. Alla notizia Fabrizio aveva protestato e per questo era stato accusato e poi condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Le scene erano state riprese da alcuni cellulari e i video avevano fatto il giro del web. Per quell’occasione, la giudice Cristina Dani lo aveva assolto dalle imputazioni di oltraggio a pubblico ufficiale e tentata evasione dal reparto di psichiatria.

Nel frattempo, per il 21 marzo è stata fissata l’udienza davanti alla sezione misure di prevenzione incaricata di decidere se applicare a Corona la misura di sorveglianza speciale per un anno e mezzo, con l’aggravamento dell’obbligo di soggiorno e la firma due volte alla settimana.