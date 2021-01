Capodanno 2021 a Milano, diversi feriti per i botti: notte di super lavoro per il 118

Alcune persone sono rimaste ferite, nelle ore appena trascorse, a Capodanno, a causa del botti a Milano.

Nel 2020: un giovane perse una mano

Lo scorso anno l'episodio più grave avvenne intorno alle 20.30, in via Capuana: a un ragazzo di 13 anni fu stata amputata la mano destra, più varie ferite al tronco serie. Fu stato portato in codice rosso al Niguarda. Altri 3 giovani tra i 14 e 15 anni, che erano insieme a lui, avevano riportato gravi ferite a volto e occhi. Portati al Fatebenefratelli e al Sacco, le loro condizioni non destarono preoccupazione. In via D'Annunzio, invece, è un 18enne a subire un grave trauma al volto e all'occhio: medicato sul posto, fu stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli.